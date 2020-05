Europeiske land håpar å lokke turistar

utenriks

Koronapandemien har kravd 170.000 menneskeliv i Europa, det meste har vore nedstengd og innbyggjarane har i stor grad måtta halde seg heime.

Smittespreiinga har likevel bremsa opp dei siste vekene, og land etter land lettar no på strenge tiltak og håpar å få fart på økonomien igjen.

Dei fleste erkjenner at gjenopninga må skje forsiktig for å hindre at virusspreiinga på nytt skyt fart. Men populære turistdestinasjonar som Spania, Italia, Hellas og Frankrike, håpar at solhungrige sommarturistar vil komme også i år.

Spanske strender

Spanias regjering vedtok måndag at den to veker lange karantenen alle som har komme til landet har vorte sett i, vil bli oppheva frå 1. juli.

Turistministeren i landet Reyes Maroto understreka samtidig at turistar er velkomne og trygt kan bestille opphald i landet etter den tida.

Spanske styresmakter opnar ikkje grensene heilt, men berre for reisande frå EU-land som har smittespreiinga under kontroll. Det er førebels ikkje snakk om å opne for reisande frå land utanfor EU.

Spanske strender er alt i ferd med å gjenopne, og måndag kunne innbyggjarane i Barcelona og Madrid igjen oppsøkje parkar og uteservering.

Smittevernreglane er framleis strenge, og der det ikkje lèt seg gjere å halde minst to meters avstand til andre, må spanjolane framleis bere munnbind.

Greske øyar

Hellas har alt opna for turistar, og 1. juli blir òg internasjonale flygingar til og frå landet tekne opp att, opplyste statsminister Kyriakos Mitsotakis førre veke.

Måndag vart ferjetrafikken mellom dei greske øyane teke opp att, over 500 strender er alt gjenopna og restaurantar og kafear får igjen ta imot gjester.

Hellas har dobbelt så mange innbyggjarar som Noreg, men berre halvparten så mange koronadødsfall, og meiner derfor å vere ein trygg feriedestinasjon.

Landet er då også heilt avhengig av turistnæringa som står for rundt 12 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Italia opnar opp

Italia, som har registrert over 32.000 koronadødsfall og er blant dei hardast ramma i verda, håpar òg å kunne lokke turistar i sommar.

3. juni opnar grensene igjen for besøkande frå andre europeiske land, og etter planen blir det då også tillate å reise mellom dei ulike regionane.

Italienske styresmakter understrekar at dei vil følgje nøye med på utviklinga og har mellom anna rekruttert 60.000 frivillige som iført blå vestar skal patruljere byar og strender og passe på at folk held den nødvendige avstanden til kvarandre.

Tyskland på skjener

Tyskland, som til liks med Hellas har sleppt ganske lett frå pandemien, målt i talet på dødsfall, har òg byrja gjenopninga.

Deutsche Bahn opplyste måndag at togtrafikken gradvis startar opp igjen. Det blir samtidig lansert ein ny app som viser kor mange passasjerar dei enkelte toga har, slik at det blir mogleg å unngå dei som er fullbooka.

Fleire andre land, blant dei Ungarn, opnar grensene sine for besøkande frå utvalde land, først og fremst frå naboland og land med låg smitte.

Noreg åtvarar

Norske styresmakter meiner gjenopninga i Europa kjem for tidleg og ber nordmenn om å avstå frå ikkje-nødvendig reiseverksemd, som ferieturar, fram til 20. august.

Regjeringa har antyda eit mogleg unntak for reiser i Norden, sjølv om Sverige er eitt av dei landa i verda som er hardast ramma av pandemien, sett i forhold til innbyggjartalet.

Sverige har til no registrert tre gonger så mange smitta per innbyggjarar og over ti gonger så mange koronadødsfall per innbyggjarar som Noreg.

