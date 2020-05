utenriks

– I ettertid ser eg at eg burde ha forklart meg tidlegare, sa Cummings då han i detalj forklarte seg om karantenebrotet måndag ettermiddag.

– Eg angrar ikkje på det eg gjorde. Eg synest det var rimeleg under omstenda, sa Cummings, som la til at han meiner det kan gjerast unntak frå reglane når det gjeld små barn.

– Eg meiner dette var den minst risikable løysinga, sa han.

Cummings la til at han forstår at folk er veldig sinte, men sa at han trur folk innser at situasjonen var vanskeleg.

(©NPK)