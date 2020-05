60.000 frivillige skal passe på at italienarane held avstand

utenriks

Italia er i ferd med å opne opp igjen og lettar no på fleire av dei strenge restriksjonane som vart innførte i startfasen av pandemien.

Men når folk igjen kan møtast ute, gå på kafé eller dra på stranda, aukar frykta til styresmaktene for at smitten blussar opp igjen

– Frivillige som skal passe på at folk overheld reglane, skal ikkje vere eit avstands-politi, men heller spreie tydinga av kor viktig det er å oppføre seg ordentleg, seier Antonio Decaro, ordførar i Bari og leiar for Italias samanslutning for ordførarar.

(©NPK)