Fransk helseminister vil avgrense bruk av malariamedisin mot koronavirus

I ei melding på Twitter laurdag skriv helseministeren at han har bede helsestyresmaktene om innan 48 timar å lage nye reglar for å skrive ut hydroksyklorokin og andre behandlingar.

Helseministeren siterte studien av 100.000 menneske som fredag vart publisert i tidsskriftet The Lancet, der konklusjonen var at hydrosyklorokin var lite eigna til behandling mot viruset og såg ut til å heve risikoen for hjarteproblem og død.

Det var den franske virologen Dr. Didier Raoult som fekk merksemd frå verda då forskinga hans tidleg under koronapandemien foreslo at bruk av hydroksyklorokin reduserte virussymptoma. Frankrike følgde opp med å ta medisinen i bruk i testforsøk på pasientar innlagde på sjukehus.

Kontoret til Raoult har ikkje kommentert innskjerpinga frå helseministeren.

