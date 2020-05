utenriks

Grunngivinga er at styresmaktene vil halde pandemien under kontroll samtidig som dei planlegg å lempe på endå fleire restriksjonar i byrjinga av juni, skriv The Guardian.

Førre veke opna kjøpesenter og varemagasin etter å ha vore stengde i to månader. Restaurantar er òg opne. Men sjølv om utbreiinga av viruset i landet er lågt – Thailand har registrert berre 3.000 smittetilfelle og 56 dødsfall – er barar, nattklubbar, kinoar, leikeplassar og sportsarenaer framleis stengde.

(©NPK)