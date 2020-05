Talet på virusdøde i Italia kan vere 19.000 for lågt

utenriks

Det er Italias motstykke til det norske Nav, Instituto della Previdenza Sociale (INPS) som opplyser at dei offentlege tala på dei som har døydd av koronaviruset ikkje er «pålitelege».

Ein studie INPS har gjennomført, viser at 156.429 dødsfall vart registrerte i Italia i mars og april, noko som er 46.909 over gjennomsnittet for desse månadene i åra frå 2015 til 2019. Berre 27.938 dødsfall vart rapporterte inn med koronavirus eller covid-19 som årsak i år.

Dette inneber at det var 18.971 fleire døde enn normalt i år, samtidig som dei fleste av desse dødsfalla skal ha skjedd nord i Italia, som er området som har vore hardast ramma av koronaviruset.

– Med bakgrunn i at talet på dødsfall er ganske stabile i desse tidene kan vi, med nødvendig atterhald, tilskrive ein stor del av desse dødsfalla i dei to siste månadene til pandemien, seier INPS i ei fråsegn.

Det blir ikkje sett bort frå at mange av dødsfalla òg kom av at menneske med andre sjukdommar ikkje fekk den nødvendige helsehjelpa dei elles vilje ha fått på grunn av overbelasta sjukehus som følgje av viruspandemien.

I alt er 32.486 personar registrerte døde som følgje av virusutbrotet i Italia, med 26.715 i Lombardia-regionen åleine.

