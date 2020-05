Opprydding i gang etter syklonen Amphan

utenriks

Mannskapa til indiske styresmakter jobbar med å rydde vegar og rette opp igjen kommunikasjonslinjer i delstaten West Bengal.

Statsminister Narendra Modi har for første gong under koronakrisa forlate hovudstaden New Delhi for å besøkje dei ramma områda fredag.

Medan minst 80 menneske omkom i India, døydde over 20 menneske i nabolandet Bangladesh.

Talet på døde i Bangladesh er høvesvis lågt, teke i betraktning at Amphan er det kraftigaste uvêret som har ramma regionen på over 20 år. Betre vêrvarsel og rutinar for krisehandtering bidrog til å avgrense skadane.

