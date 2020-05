Kina set ingen økonomiske mål for 2020

utenriks

Nyheita vart kunngjort under Folkekongressen som starta fredag i den kinesiske hovudstaden Beijing. Tidlegare år har landet sett seg klare vekstmål for økonomien, men ei slik målsetjing går ut i år.

– På grunn av stor uvisse forårsaka av covid-19-pandemien, vil Beijing prioritere å stabilisere arbeidsmarknaden og sikre levestandarden, sa statsminister Li Keqiang under opningstalen sin.

Det er første gong på 30 år at Kina ikkje legg fram eit talfesta vekstmål for økonomien. Kina hadde ein reduksjon av bruttonasjonalprodukt på 6,8 prosent i første kvartal i år som følgje av virusutbrotet.

– Vi har framleis ikkje sett slutten av virusutbrotet samtidig som oppgåvene vi står overfor for å fremje utvikling, er enorme, sa Keqiang og la til at regjeringa «må doble innsatsen for å minimere tapa forårsaka av viruset».

I same tale sa statsministeren at den kinesiske staten vil utskrive 375 milliardar yuan, 5.260 milliardar kroner, i statsobligasjonar for å auke satsinga på infrastruktur.

Regjeringa vil òg auke forsvarsbudsjettet med 6,6 prosent, noko som er mindre enn i fjor då auken var på 7,5 prosent. Det kinesiske forsvarsbudsjettet blir med dette på heile 1.782 milliardar kroner, det nestet største i verda etter USAs forsvarsbudsjett, som er meir enn fire gonger større med sine 7.377 milliardar kroner.

Kinas raskt veksande militære styrkar er likevel ein kime til bekymring både for USA og for nabolanda rundt.

(©NPK)