Studie viser at 17 prosent har vore koronasmitta i London

utenriks

Undersøkinga viser at 17 prosent av innbyggjarane i London har utvikla antistoff mot viruset. I resten av England gjeld det berre for 5 prosent – eller éin av 20 innbyggjarar.

Helseminister Matt Hancock la torsdag fram tala samtidig som regjeringa jobbar for å få legemiddelselskap til å levere 10 millionar antistofftestar.

Det er Storbritannias statistiske byrå (ONS) som står bak undersøkinga. Ho viser òg at det ikkje finst belegg for at det er meir smitte blant helsearbeidarar som jobbar med koronasmitta pasientar, enn i folket elles.

(©NPK)