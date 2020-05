Tyskland og Frankrike tilbake i EU-førarsetet

utenriks

Då statsminister Angela Merkel og president Emmanuel Macron denne veka la fram eit forslag om finansiering og utforming av eit atterreisingsfond for EU verd 500 milliardar euro, hadde det skjedd ei viktig endring. Tyskland og Frankrike var på same side i spørsmålet om å stifte gjeld på EU-nivå.

Tyskland har lenge streta imot «koronaobligasjonar» og andre forsøk på å ta opp gjeld i namnet til fellesskapet. EUs største og sterkaste økonomi har frykta å sitje igjen med rekninga medan landa i sør bruker opp alle pengane.

Ifølgje Reuters var det ein dom i tysk høgsterett som fekk den tyske statsministeren til å skifte standpunkt. Domstolen meinte Den europeiske sentralbanken hadde gått ut over mandatet sitt og byrja med statsfinansiering.

– Då er det opp til oss, til regjeringane, sa Merkel, ifølgje ei høgt plassert kjelde i diplomatiet.

Med ei større krise på trappene enn finanskrisa for eit tiår sidan, var ho villig til å snu. Stengde grenser og tregleik i deling av medisinsk utstyr antyda at medlemslanda sette seg sjølv over fellesskapet. Når indre spenningar trua med å slå sprekkar i sjølve unionen, var tida inne for eit nytt initiativ frå den tysk-franske kjernen.

Hamilton-augneblink

– Kjærleiken er endeleg tilbake. Den fransk-tyske motoren er tilbake, skriv tyske Die Zeit om den nye gneisten i forholdet.

– Dette saknar heilt sidestykke. Paris og Berlin er samde om eit tema som var tabu for tyskarane for berre nokre veker sidan, seier Tara Varma i tankesmia European Council on Foreign Relations til nyheitsbyrået AFP.

Nokon går så langt som å snakke om ein «Hamilton-augneblink» for Europa. Tysklands finansminister Olaf Scholz er ein av dei som i eit intervju trekkjer parallellar til USAs første finansminister. Alexander Hamilton – i dag kjent frå Broadway-musikalen om han – samla dei økonomiske ressursane i delstatane og tok opp felles lån for å rydde opp i krigsgjelda etter sjølvstendekampen mot britane.

– Eit nytt kapittel

EU er framleis langt frå noko Europas foreinte statar, men Wolfgang Ischinger, styreformann for den årlege tryggingskonferansen i München, meiner det nye forslaget peikar i retning av tettare økonomisk og politisk integrering.

– Heilt klart. Og det kan vise seg å vere endå meir: eit forslag som kan gjere om EU til ein global aktør innan utanriks – og tryggingspolitikk, seier han til Politico.

– Det er ingen overdriving å seie at dagens krise er eit spørsmål om EUs overleving, og eksistensielle kriser krev eksepsjonelle tiltak, seier han og snakkar om «eit nytt kapittel for EU». Han trur dette berre er byrjinga og seier Macron for tre år sidan snakket om å gå frå «ein union som regulerer til eit EU som beskyttar»

Langt frå semje

Men sjølv om det er snakk om ein plan frå to mektige EU-land, så blir det kravd semje blant dei 27 EU-medlemmene for å vedta eit nytt atterreisingsfond. Det kan bli ei utfordring når det framleis er land som er mot felles lån og vil halde igjen pengebruken.

Danmark er blant landa som kan bli skoven ut på sidelinja. Saman med Sverige, Nederland og Austerrike er Danmark ein av «dei sparsame fire», som vil halde EU-budsjettet så lite som mogleg og slett ikkje stifte gjeld med resten av unionen. Kvartetten var raskt ute med å erklære misnøya si med forslaget. Inntil nyleg var Tyskland på deira side, men no ser dei altså ut til å ha mista ein viktig alliert.

Det er med andre ord eit krevjande stykke politisk og diplomatisk handarbeid som står att. Om ei veke kjem EU-kommisjonen med forslaget sitt til atterreisingsfond og revidert langtidsbudsjett for 2021–27.

Som franske Le Monde skriv på leiarplass: «Dette er ikkje opp- og avgjort. Det vil krevje mykje energi dersom det fransk-tyske 'lokomotivet' skal overvinne skepsisen frå landa i nord».

