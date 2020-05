Netanyahu slepper ikkje unna å møte i retten

utenriks

Domstolen avviste søknaden om å bli friteke frå møteplikta og har utskrive ein rettsordre som krev at han stiller. Retten viser til at det er vanleg prosedyre at tiltalte er til stades når tiltalen blir lesen opp og fann ingen grunn til å gjere unntak for statsministeren.

Netanyahu vart tidlegare i å tiltalt for bedrageri, utruskap og for å ha fått mutingar. Han avviser skuldingane.

I vinter bad han nasjonalforsamlinga Knesset om immunitet, men trekte kravet rett før ho skulle debatterast.

(©NPK)