Italienske flyplassar har vore meir eller mindre stengt i mange veker på grunn av restriksjonane som vart innførte under koronapandemien. Berre nokre få passasjerflygingar har vore tillatne.

Men onsdag sa samferdselsminister Paola De Micheli til nasjonalforsamlinga at flyplassane kan opne for ordinær trafikk 3. juni. Same dag kan òg EU-borgarar igjen fritt få reise til Italia utan å måtte gå i to vekers påbode karantene.

