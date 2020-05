FN: Menneskeleg utvikling blir pressa tilbake av koronapandemien

utenriks

Målet på menneskeleg utvikling er basert på ein kombinasjon av data om skulegangen for barn, helsetilbod og levestandard i landa i verda.

UNDP skriv i ei pressemelding onsdag at folks inntekt i snitt er venta å falle med 4 prosent i år. Samtidig får 60 prosent av barneskuleelevar inga utdanning, eit nivå som er så høgt at ein må tilbake til 1980-talet for å sjå maken. Årsaka er at skular har stengt for å hindre virussmitte, samtidig som mange barn ikkje har tilgang til nettundervisning.

I det fattigaste landet i verda går 86 prosent av barna glipp av skulegang, medan i dei rikaste gjeld det 20 prosent, ifølgje FN-organisasjonen.

Trippelslag

Samanlagt inneber desse markante endringane den største tilbakegangen i menneskeleg utvikling sidan 1990, året då omgrepet vart introdusert.

– Verda har opplevd mange kriser dei siste 30 åra, mellom dei finanskrisa i 2007–09. Kvar og ein har ramma den menneskelege utviklinga hardt, men alt i alt har utviklinga vorte stadig betre frå år til år, seier UNDPs administrator Achim Steiner i pressemeldinga.

– Covid-19, med trippellaget sitt mot helse, utdanning og inntekt, kan komme til å endre denne trenden, legg han til.

– Må tette digitalt gap

Tiltak som minskar forskjell, ikkje minst dei som kan minske det digitale gapet, kan framleis påverke konsekvensane av krisa, meiner UNDP.

– Denne krisa viser at viss vi ikkje greier å få likskap inn i verktøykassa til politikken, så vil mange hamne endå lenger bak. Dette er spesielt viktig for dei nye «nødvendigheitene» i det 21. hundreåret, som tilgang til internett, som hjelper oss å kunne dra nytte av tele-utdanning og telemedisin og dessutan å jobbe heimanfrå, seier Pedro Conceicão i UNDP.

