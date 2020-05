EU vil kutte sprøytemiddel og gjere landbruket grønare

utenriks

Betre dyrevelferd er òg ein del av den såkalla farm to fork-strategien – frå gard til gaffel – som vart presentert onsdag. Planen er ein del av EUs «grøne giv», miljøstrategien som vart lagt fram av Ursula von der Leyen då ho tok over som presidenten for kommisjonen sist haust.

Også fiskeindustrien skal bli meir berekraftig, og matsvinn og avfall frå emballasje skal reduserast. Kommisjonen foreslår òg merking på framsida av innpakningen for redusere feitt-, sukker- og saltinnhaldet i maten og hjelpe forbrukarane med å ta berekraftige val.

To strategiar på éin dag

– Målet med strategien er å få matsystem som er i tråd med helsa til planeten, sørgje for matsikkerheit og møte ønska til europearane om sunn, rettferdig og miljøvennleg mat, seier helsekommissær Stella Kyriakides, som er kommissær for helse og mattryggleik.

Dei Grøne ønskjer strategien velkommen og ber kommisjonen raskt ta ideane inn i ei større reform av EUs landbrukspolitikk. skriv nyheitsbyrået DPA. Konservative EPP, den største partigruppa i EU-parlamentet, meiner derimot det passar dårleg å leggje ho fram no, når framtida er usikker for bønder over heile Europa.

Samtidig la kommisjonen fram ein plan for å sikre biologisk mangfald. Der er målet mellom anna at 30 prosent av land- og havområde skal få verna status. 10 prosent skal underleggjast strenge restriksjonar og vere nærast urørt natur.

Ulik mottaking

Det er ikkje berre politikarane som er delte i synet på det som vart presentert onsdag. Direktør Wendel Trio i Climate Action Network Europe seier strategiane er «eit viktig skritt framover».

– Vern av biologisk mangfald og demping av klimaendringane vil vere gjensidig forsterkande. Sunne økosystem vil verne oss mot nye potensielle helsekriser som covid-19 og gi EU ekstra fart på vegen mot klimanøytralitet, seier han i ei pressemelding. Han seier vern av økosystem må gå hand i hand med drastiske kutt i karbonutslepp.

Greenpeace saknar eit forslag om å gjere slutt på at EU-finansierer reklame for kjøtt, noko organisasjonen seier låg inne i eit utkast som vart leke tysdag.

– Kommisjonen har endeleg innsett at vitskapen erkjenner at overproduksjon og -forbruk av kjøtt er skadeleg for helsa og naturen og bidreg til klimasamanbrot, men dei vel å ikkje gjere noko med det, seier Marco Contiero, som er sjefen for organisasjonen for landbrukspolitiske spørsmål. Greenpeace meiner fjerninga av punktet om reklame antydar eit knefall for kjøttprodusentane.

(©NPK)