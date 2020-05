Trump truar med å fryse støtta til WHO permanent

utenriks

Måndag tvitra Trump bilete av eit brev han sende til WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han informerte generaldirektøren om at «viss Verdshelseorganisasjonen ikkje forpliktar seg til vesentlege forbetringar innan dei neste 30 dagane, vil eg gjere min mellombelse frys av USAs bidrag til Verdshelseorganisasjonen permanent og revurdere medlemskaen vår i organisasjonen».

Trump stansa mellombels dei økonomiske bidraga sine til WHO i midten av april. Han har skulda organisasjonen for å stå for nær Kina og for feil styring under koronautbrotet.

(©NPK)