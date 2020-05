Trump: WHO burde ha gjort som Brundtland

utenriks

– Mange liv kunne vore spart om du hadde følgt doktor Brundtlands døme, skriv presidenten i eit brev til WHO-sjef Tedros Ghebreyesus, som er omtalt av Aftenposten og VG.

Presidenten viser til korleis Brundtland, som leidde WHO frå 1998 til 2003, handterte sars-utbrotet i 2003 og rådde mot reiser til utbrotsområdet i Kina.

– Ho nølte heilar ikkje med å kritisere Kina for å setje den globale folkehelsa i fare ved å prøve å dekkje over utbrotet gjennom den vanlege læreboka deira med å arrestere varslarar og sensurere media, skriv Trump.

Trump meiner WHO er ein marionett for Kina. Han legg store delar av ansvaret for det han meiner er WHOs feilsteg, på Ghebreyesus sjølv.

– Det kanskje aller verste er at vi veit at Verdshelseorganisasjonen kunne ha gjort det så mykje betre. Berre for nokre år sidan, under ein annan leier, viste WHO verda kor mykje dei hadde å tilby, skriv presidenten.

Trump har sjølv fått kritikk for måten han har handtert koronakrisa på. USA har flest koronarelaterte dødsfall i verda.

Brundtland sjølv kommenterte Trumps varsel førre månad om å stanse pengestøtta til WHO mellombels.

– Det siste vi no treng er å angripe WHO, sa ho til NTB.

USA betaler årleg 400 millionar dollar til WHO. Landet er den største enkeltbidragsytaren. Beløpet utgjer cirka 15 prosent av WHOs budsjett.

