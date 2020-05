Storbritannia presenterer nytt tollregime

utenriks

– For første gong på 50 år kan vi lage våre eigne tollreglar, skreddarsydd for den britiske økonomien. Reglane skal tene forbrukarane ved å redusere papirmølla og kutte kostnader på tusenvis av ting vi bruker dagleg, seier handelsminister Liz Truss.

Det blir eit enklare regelverk med lågare tollsatsar enn EU sine fellessatsar, heiter det i ei pressemelding frå den britiske regjeringa.

Målet er å fjerne unødvendige handelsbarrierar og leggje til rette for at britiske bedrifter kan konkurrere internasjonalt, medan forbrukarane skal få betre utval. Eitt av skritta som blir gjorde, er å fjerne «irriterande toll», alle varer som har ein tollsats på under 2 prosent, og runde ned satsane til eit knippe standardsatsar.

Tollen blir fjerna heilt på ei rekkje varer. Regelverket britane kallar «global tariff», skal sørgje for at 60 prosent av importen skal vere avgiftsfri, anten basert på regelverket til Verdshandelsorganisasjonen eller eksisterande avtalar med føretrekte handelspartnarar.

Det skal framleis vere toll på område britane meiner er viktige for å verne eigen produksjon. Det gjeld mellom anna landbruk, fiske og bilindustrien.

