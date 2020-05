Russland kritiserer USAs angrep på WHO

utenriks

– Ja visst er det rom for forbetringar i WHO. Men vi er imot å rive ned det som er der allereie berre for dei politiske og geopolitiske preferansane til éin stat, seier Russlands viseutanriksminister Sergej Rjabkov ifølgje nyheitsbyrået Interfax.

Trump truar med å fryse støtta til WHO permanent dersom ikkje organisasjonen gjennomfører «betydelege forbetringar» i løpet av 30 dagar.

Han skuldar WHO for å vere for Kina-vennleg og hevdar organisasjonen har skulda for det store omfanget av pandemien.

