Macron mistar fleirtalet

utenriks

Avhopparane kunngjorde tysdag etableringa av gruppa EDS (Økologi, demokrati, solidaritet). Blant medlemmene er høgt profilerte politikarar som dei tidlegare Macron-lojalistane Cedric Villani og Paula Forteza, melder Reuters.

Macrons parti LREM, som vart etablert etter at den tidlegare bankmannen vann presidentvalet i mai 2017, har dei siste månadene mista ei rekkje medlemmer etter at parlamentsmedlemmer har vorte stadig meir frustrert over Macrons stramme grep rundt avgjerdstaking og næringslivsvennlege politikk.

