Lesothos statsminister går av

utenriks

– Eg står føre dykk i dag for å kunngjere at oppgåva de sette meg til å gjere, kanskje ikkje er over, men tida til å trekke seg frå embetet og det offentlege livet har endeleg komme, sa Thabane i ein TV-tale.

Det vesle sørafrikanske kongedømmet har sidan starten på året vore prega av ustabilitet fordi politiet skulda Thabane for å ha vore innblanda i drapet på ekskona i juni 2017.

Thabane og den dåverande kona hans Lipolelo Thabane var midt i ei konfliktfylt skilsmisse då ho vart skoten og drepen utanfor bustaden, berre dagar før ektemannen vart innsett som statsminister.

80 år gamle Thabane nektar for medverknad til drapet.

(©NPK)