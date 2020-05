India og Bangladesh stålset seg for syklon

utenriks

Syklonen låg måndag over Bengalbukta og var venta å nå kysten i grenseområdet mellom Bangladesh og indiske West Bengal seint onsdag.

India har sendt ut over 25 krisehandteringsteam, og i delstaten Odisha på austkysten har ein byrja å evakuere over éin million menneske. Alle hamner er stengde, og fiskarar blir åtvara mot å dra ut på havet.

– Rednings- og hjelpearbeidet vil bli ei utfordring i ei tid med covid-19-utbrot og avstandskrav, seier SN Pradhan i Indias krisehandteringsetat.

I Bangladesh planlegg styresmaktene evakuering av over to millionar menneske som bur langs kysten, avhengig av korleis forholda utviklar seg. 12.000 mottakssenter er klare for å ta imot dei som må evakuerast.

Det er venta kraftig regn og vindfart på 46 til 49 meter per sekund når Amphan når land. Til samanlikning er vindfarten i ein vanleg orkan på 32,6 meter per sekund eller meir. Ifølgje Indias meteorologiske institutt er det delstatane West Bengal og Odisha som vil bli hardast ramma.

