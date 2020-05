Financial Times: USA motarbeider oppmjuking av patentreglar

utenriks

Ein resolusjon frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) tek til orde for at fattige land skal ha moglegheit til å ignorere patent for å skaffe seg vaksine eller medisin mot covid-19.

Mange regjeringar, spesielt i Afrika, fryktar at dei vil bli tilsidesette av rikare land med mindre dei kan tvinge selskap som finn ein kur mot covid-19 til å dele informasjonen breitt.

Fleire ambassadørar i Genève, der WHO er basert, seier ifølgje avisa at amerikanske diplomatar har prøvd å overtyde dei til å støtte ei utvatning av språket i resolusjonen.

Resolusjonen blir venta å bli vedteken, sjølv om USA skulle gi tydeleg uttrykk for den påståtte motstanden sin.

WHO anslo i starten av mai at så mange som 190.000 menneske kan døy i Afrika som følgje av koronasmitte det første året. Organisasjonen har òg anslått at mellom 29–44 millionar menneske kan bli smitta i same periode.

