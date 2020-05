Erdogan ser etter moglegheiter til å redde Tyrkias økonomi

utenriks

– Situasjonen er ekstremt ille, seier økonom Atilla Yesilada i tankesmia GlobalSource Partners om Tyrkia, som risikerer massearbeidsløyse, kollaps i turismen og ein ustabil valuta.

Før viruset slo til på alvor la Recep Tayyip Erdogan fram ein krisepakke verd 15 milliardar dollar – drygt 150 milliardar kroner – men kritikarane seier det ikkje er nok. Beløpet svarer omtrent til 2 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Trass krisepakken, peikar prognosane til økonomane på ein ny og smertefull resesjon. Nokre meiner det kan bli nødvendig å be Det internasjonale pengefondet (IMF) om hjelp som ein siste utveg.

Erdogan og partiet hans, AKP, har hatt stor framgang under vekstperioden etter finanskrisa i 2001, men økonomien er i ferd med å bli akilleshælen hans, seier Soner Cagaptay i Washington Institutet for Near East Policy.

Leiarambisjonar

No blir det stilt spørsmål om den anstrengde økonomien kan stikke kjeppar i hjula for Erdogans ambisjon om regionalt leiarskap. Tyrkia har allereie teke ei aktiv rolle i Syria og Libya.

Sidan ei valutakrise i 2018 har økonomien skapt bekymring. I fjor var veksten 0,9 prosent. Regjeringa håpte på ein vekst på 5 prosent i år, men IMF trur han heller vil krympe med like mykje. Arbeidsløysa kan gå frå vondt til verre, frå 13,6 prosent i februar til 17,2 prosent gjennom året.

Valutaen har det heller ikkje godt for tida. Tyrkiske lirer har falle 15 prosent mot dollaren hittil i år.

Nye moglegheiter

Og sjølv om det for tida er stillstand i turismen, er det nokre lyspunkt. Låg oljepris kan dempe inflasjonen, ifølgje utviklingsbanken EBRD, som spår ein opptur igjen neste år.

Tyrkarane kan òg dra nytte av ønsket til europeiske bedrifter om å flytte produksjonen nærare Europa.

– Det gir moglegheiter for landet, som har låge lønningar, faglært arbeidskraft og kan tilby kvalitet og punktlegheit, seier Yesilada.

(©NPK)