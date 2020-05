Delte meiningar om tysk-fransk gjenreisingsforslag

utenriks

Tyskland og Frankrike la måndag fram eit felles forslag til utforming og finansiering av det venta EU-fondet for å gjenreise økonomien etter koronakrisa. Dei to landa ser for seg eit fond på 500 milliardar euro – rundt 5.500 milliardar kroner – der EU låner pengar i fellesskap og så fordeler pengane til dei områda og sektorane som er hardast ramma.

– Dette er første gong Tyskland og Frankrike står saman om å stifte gjeld på EU-nivå, seier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire, som kallar planen eit «historisk gjennombrot».

Forslaget går rett inn i kjernen av gamle konfliktar, der sør gjerne vil låne – og bruke – meir, medan nord er redd for å bli sitjande med rekninga og derfor snører igjen pengesekken. Dermed kan det bli spennande diskusjonar om saka, mellom anna på videomøtet på tysdag for EUs finansministrar.

Spania og Italia

Ut frå dei etablerte skiljelinjene er det inga stor overrasking at Spania seier planen er «eit stort skritt i riktig retning», medan Italia synest forslaget er «eit godt utgangspunkt».

– Men denne pakken må ikkje nedjusterast, han må heller utvidast, legg statsminister Giuseppe Conte til.

Han kan uansett glede seg over at Tyskland er på glid. Der er budsjettbalansen nærast heilagt, og Angela Merkel og regjeringa hennar er blant dei som pleier å halde igjen. Dei sa mellom anna tvert nei til Contes forslag om å la Den europeiske sentralbanken (ESB) utskrive «koronaobligasjonar» for å skaffe pengar til unionen.

Institusjonane positive

ESB er elles òg positiv til det nyaste forslaget. President Christine Lagarde kallar det «ambisiøst, målretta og velkomment».

Sjefen for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, seier det er eit konstruktivt forslag.

– Det er ei erkjenning av storleiken og omfanget på dei økonomiske utfordringane Europa står overfor, seier ho. Etter fleire vekers forseinking, er det venta at ho legg fram kommisjonsforslaget neste veke. Då skal ho òg presentere eit nytt forslag til langtidsbudsjett for 2021-27, som også blir knytt til gjenreisinga av økonomien.

Motstand frå «dei nøysame»

EU-president Charles Michel seier det er bra at Tyskland og Frankrike er samde, men minner om at ei avgjerd krev semje blant dei 27 medlemslanda. Det blir neppe noka enkel oppgåve.

Austerrikes statsminister Sebastian Kurz var raskt ute med å avvise forslaget. Han snakka på vegner av «dei nøysame fire» – Danmark, Sverige, Nederland og Austerrike. Dei kjempar tradisjonelt for å halde storleiken på EU-budsjettet nede og ønskjer ikkje å berre gi bort pengane.

– Haldninga vår er uendra. Vi vil hjelpe dei landa som er verst ramma, med lån, sa Kurz måndag.

Danmark sluttar seg til dette og gjentek den manglande begeistringa si for å låne pengar på EU-nivå.

– Når det gjeld felles gjeldsstifting og overføring mellom landa, er Danmarks posisjon velkjend, og ho er ikkje endra etter det tysk-franske forslaget, seier finansminister Nicolai Wammen.

