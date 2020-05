utenriks

– Det siste vi treng no, er å angripe WHO. Dette betyr at ein svekkjer vår heilt sentrale, felles globale institusjon. WHO har både dei nødvendige erfaringane og fullmakter til å ha oversikt over og dele informasjon og samtidig hjelpe alle land med å få bukt med koronakrisa, seier Brundtland i ei skriftleg fråsegn.

Ho kjem med fråsegna etter at Trump i eit brev til WHO-sjef Tedros Ghebreyesus skreiv at han burde ha følgt Brundtlands døme.

Brundtland var WHO-sjef frå 1998 til 2003.