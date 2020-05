utenriks

Taiwan blir berre anerkjent av eit fåtal land og er verken medlem i FN eller WHO. USA og fleire andre land har trappa opp innsatsen for å gi Taiwan observatørstatus i WHO, noko Kina er sterkt imot. Dei meiner øya er kinesisk territorium.

Då årsmøtet starta måndag, vart WHO-landa samde om å utsetje spørsmålet om Taiwans status til seinare i år, slik at spørsmålet ikkje skulle ta merksemda bort frå covid-19-pandemien, som er hovudtema på møtet.

