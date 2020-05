Moon heidra offera etter studentopprøret i Gwangju

utenriks

– Dei som døydde hadde ei tru på at dei som ville overleve, ville opne ei betre verd. Dei var overtydde om at dagens nederlag ville vere morgondagens siger, sa Moon Jae-in då han talte på Demokratiplassen, staden der demonstrantane vart drepne då dei støtte saman med soldatar og politi 18. mai 1980.

– Dei som overlevde, kjempa for demokratiet for å oppfylle lengselen til dei døde, sa presidenten.

Offisielle tal anslår at rundt 160 vart drepne i studentopprøret over ein tidagersperiode, blant dei òg nokre soldatar og politifolk. Over 70 har framleis status som sakna. Aktivistar meiner at opptil tre gonger så mange kan ha vorte drepne.

Opprøret var retta mot militærdiktator Chun Doo-hwan. I 1996 vart Chun dømt til døden for forræderi, men lauslaten etter å ha vorte benåda. Han nektar framleis å ha vore direkte involvert.

Moon har gitt si støtte til ei ny gransking av hendinga og oppmoda måndag dei ansvarlege til å stå fram.

– Hensikta er ikkje å straffe, men å skrive ned historia vår korrekt. Viss de innrømmer sanninga no, vil den opne vegen mot tilgiving og forsoning, sa Moon.

(©NPK)