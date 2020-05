Lågaste talet på smitta sidan 1. mai i Russland

utenriks

Det offisielle talet som vart lagt fram måndag viser 8.926 nye påviste smittetilfelle. Hittil har 290.678 personar fått stadfesta koronasmitte i Russland. Berre USA har fleire smitta.

På den første dagen denne månaden vart det registrert 7.933 smitta.

Det er meldt inn 91 dødsfall det siste døgnet. For to dagar sidan vart det sett ein dyster rekord med 119 døde på eitt døgn. Totalt har 2.722 personar døydd i utbrotet i Russland, men kritikarar skuldar styresmaktene for å underrapportere koronadødsfall.

