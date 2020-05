Internasjonal koalisjon ber om uavhengig utgreiing av årsaka til koronautbrotet

utenriks

Måndag startar det 73. årsmøtet i Verdshelseorganisasjonen (WHO) som blir gjennomført som eit todagars nettmøte. Då vil Australia, EU, Afrikaunionen saman med Storbritannia, New Zealand, Indonesia, Japan, Sør-Korea, Tyrkia og fleire andre land be om ei uavhengig utgreiing om opphavet til COVID-19, skriv The Guardian.

Sjølve utkastet til ein resolusjon nemner ikkje Kina som land, men krev ei upartisk, uavhengig og omfattande evaluering av den internasjonale responsen på pandemien. Ei avstemming om spørsmålet er venta tysdag.

Ønsket om ei gransking av virusutbrotet har så langt ikkje vorte imøtegått av Kina, som tvert imot har stilt seg ganske negativ til forslaget. Australia har i klare ordelag vorte åtvara om at forholdet deira til Kina kan bli skadelidande. Allereie er delar av kjøtteksporten deira til Kina vorte stansa, og vidare er eksporten deira av bygg trua med ein toll på 80 prosent.

Statsminister Scott Morrison kallar kravet om ei gransking av utbrotet som lite oppsiktsvekkjande og har likevel ikkje bøygd av. Han har resten av medlemmene av regjeringa bak seg, inkludert næringsminister Simon Birmingham. Birmingham opplever elles at den kinesiske motparten hans ikkje lenger svarer på førespurnader frå han, og seier til ABC News han har prøvd å få i stand ein samtale mellom dei to næringsministrane sidan Kina trua med ekstra toll, utan å få svar.

Utbrotet av koronavirus er spora til millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Smitten vart først identifisert i desember, men kinesiske styresmakter stengde ned Wuhan 23. januar.

(©NPK)