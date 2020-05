utenriks

– Vi har sett litt solidaritet, men veldig lite samhald, i handteringa av covid-19, sa António Guterres då han opna møtet for medlemslanda i Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Fordi mange land har ignorert tilrådinga frå WHO, «har viruset spreidd seg over heile verda og kjem no til det globale sør, der følgjene kan bli endå meir øydeleggjande», sa Guterres i ei videomelding frå New York. Han ber landa gi meir pengar til WHO, slik at FN-organet kan hjelpe utviklingsland.

(©NPK)