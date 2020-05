Evakuering i Kiruna etter jordskjelv

utenriks

Gruvearbeidarane er evakuerte som følgje av hendinga.

Ved 6.30-tida opplyste gruveselskapet LKAB at skjelvet førte til at det rasa ned stein i gruva og at det framleis var seismisk aktivitet på staden.

Det er ingen opplysningar om skadde. Men fleire personar i byen har sagt at dei merka eit kraftig skjelv. Ifølgje Björn Lund, seismolog ved Uppsala universitet, er dette det kraftigaste gruveskjelvet som er målt i Sverige

– Plutseleg byrja heile huset å gynge. Eg tok tak i dørkarmen fordi eg ikkje klarte å halde balansen, seier Per Nilsson, ein av bebuarane i området, til Aftonbladet.

– Heile huset rista fram og tilbake og gynga, i kanskje 15 sekund. Eg trudde ei stund at det skulle rase saman, fordi det var ei enorm kraft i rørsla, seier han.

Det er ukjent kva som utløyste skjelvet. Men Nilsson, som bur i området, trur at det kan ha samanheng med gruva. Seismisk aktivitet kan oppstå når ein bryt malm under bakken.

LKAB sjølv opplyser at arbeidet i gruva er innstilt inntil ho kan synfarast.

– Det dreier seg om ein større seismisk hending. Derfor har vi evakuert gruva av tryggingsomsyn. Alle er på ein oppsamlingsplass oppe på bakken, sa presseansvarlig for selskapet Fredrik Björkenwall tidleg måndag morgon.

Kiruna vart grunnlagt i 1900, få år etter at LKAB starta utvinning av jernmalm i området. Delar av sjølve byen ligg over gruvene. Fare for at grunnen kan rase ut har ført til at nokre bustadområde har vorte stengde av, og det er planar om å flytte delar av byen.

(©NPK)