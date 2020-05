Britane har mista trua på koronahandteringa til regjeringa

utenriks

42 prosent av dei spurde seier at dei har mista trua på at regjeringa gjer det som bør gjerast for å kjempe mot smittespreiing, medan 39 prosent meiner at handteringa av krisa er god, viser målinga frå Opinium.

Det er første gong sidan viruset ramma Storbritannia at eit fleirtal er misnøgde med innsatsen til regjeringa mot pandemien.

Nærare 35.000 koronasmitta britar er ifølgje offisielle tal døde, ifølgje uoffisielle tal over 50.000. Statsminister Boris Johnson seier at han forstår frustrasjonen til folk, men ber alle vise tolmod.

(©NPK)