Resten av dei 170 bebuarane på mottaket har testa negativt på viruset. Mottaket ligg i Sankt Augustin 30 kilometer søraust for storbyen Köln.

Ein talsperson for dei regionale styresmaktene opplyser at nokre av dei som har testa negativt, er flytta frå mottaket for å redusere talet på bebuarar.

I delstaten Nordrhein-Westfalen, der Sankt Augustin ligg, har allereie opplevd to store koronautbrot i asylmottak.

