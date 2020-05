Obama kritisk til handteringa av koronapandemien

utenriks

Obama snakka på det direktesende showet «Show Me Your Walk, HBCU Edition», ei to timars livestreaming for i hovudsak svarte vidaregåande skular og universitet som vart send direkte på YouTube, Facebook og Twitter.

Han meiner pandemien har vist at mange statstilsette ikkje veit kva dei gjer.

«Mange av dem later ikke engang som de har ansvaret», sa Obama, utan å nemne namn på kven han meiner ikkje gjer jobben sin. Men førre veke gjekk den tidlegare presidenten hardt ut mot Donald Trump i eit telefonmøte, der han kalla Trumps handtering av krisa for ein «kaotisk katastrofe».

Obamas tale til studentane var ein av få offentlege opptredenar han har gjort under pandemien og kan vere eit signal om at han aktar å spele ein stadig med aktiv rolle i den kommande valkampen. Overfor studentane lova Obama å «bruke så mye tid som mulig på å drive valgkamp så hardt jeg kan» for Joe Biden, som fungerte som Obamas visepresident.

(©NPK)