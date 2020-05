Spania vil forlengje krisetilstand

utenriks

Krisetilstanden har vorte forlenga fire gonger til no, kvar periode på to veker. Førebels siste periode går ut 23. mai.

– Dette bør bli den siste perioden med krisetilstand. Planen er at han skal halde fram til nedstengningstiltaka går ut. Av den grunn, i staden for at det skal dreie seg om ei forlenging på 15 dagar, vil perioden bli på rundt ein månad, sa statsminister Pedro Sanchez laurdag.

Krisetilstanden har gjort det mogleg for regjeringa å innføre strenge nedstengningstiltak for å avgrense koronavirusutbrotet.

(©NPK)