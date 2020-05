Britiske pubar hardt ramma av korona

utenriks

På same måte som i Noreg har britiske pubar og utestader fått ordre om å stengje – medan husleige og andre faste utgifter framleis må betalast.

Eitt av «vasshola» som slit, er French House i Soho i London. Ein nettbasert innsamlingsaksjon er igangsett for å halde puben i live.

– Vi var nøydde til det. Vi hadde ikkje nok oppsparte middel å lene oss på, seier Lesley Lewis, som har drive staden i over 30 år.

Charles de Gaulle

Krisa som har ramma French House, er ein av dei verste i den 129 år lange historia til puben.

I denne perioden har det vore to verdskrigar og diverse økonomiske kriser. Ein av stamgjestene skal ha vore Charles de Gaulle, som leidde den franske motstandskampen under andre verdskrigen og seinare vart president.

Om French House nokon gong har vore stengt i desse 129 åra, er uklart. Men det går rykte om at puben lukka dørene éin dag etter å ha vorte bomba under krigen.

Situasjonen er tilsynelatande verre no. Utan donasjonar frå stamgjester og venner kan det franske huset kollapse.

– Ein umissande rett

Over heile Storbritannia står tradisjonsrike pubar overfor liknande problem. Ordren om å lukke dørene kom i slutten av mars.

– Vi tek frå frie menneske i Det sameina kongedømmet deira eldgamle, umissande rett til å gå på puben, sa ein alvorstyngd statsminister Boris Johnson.

Ingen skulle altså vere i tvil om at Johnson beklaga avgjerda. Ho var likevel naudsynt for å unngå spreiing av koronaviruset, som så langt har kravd over 30.000 liv i Storbritannia.

Arbeidsplassar i fare

Historikarar er usikre på om det nokon gong før har skjedd at alle britiske pubar har vorte stengde. Det kan ha skjedd i 1665, då britane vart heimsøkte av ein endå verre sjukdom: byllepest.

I Storbritannia finst det i dag rundt 50.000 pubar, der det til saman jobbar nesten ein halv million menneske.

Også før pandemien hadde næringa utfordringar, og mange har slite økonomisk i kjølvatnet av førre økonomiske krise i 2008.

Tom Steiner, leiar for Campaign for Real Ale (Camra), seier pandemien rammar næringa hardt. Han meiner det er naiv å tru at alle pubane vil overleve krisa.

Dei vil neppe kunne opne dørene igjen før tidlegast i juli. Inntil då må dei setje lita si til støtteordningane til styresmaktene – og håpe på solid omsetning når kundane omsider får vende tilbake.

