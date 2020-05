WHO undersøkjer mogleg covid-19-forbinding til sjeldan barnesjukdom

utenriks

I New York er 73 barn innlagt på sjukehus med symptom som liknar Kawasakis syndrom, ein sjeldan sjukdom som fører til vedvarande feber, utslett, magesmerter, hovne kjertlar og oppkast hos barn. Tre av barna har døydd, det siste ein fem år gammal gut.

– Til alle som måtte tru at barna deira er smitta av covid-19, denne informasjonen tyder på at vi må revurdere den antakinga, sa guvernør Andrew Cuomo i New York fredag.

Eit sjukehus i Marseille opplyser at eit ni år gammalt barn døydde med symptom på Kawasakis syndrom fredag. Dødsfallet skal vere det første blant totalt 125 slike sjukdomstilfelle i Frankrike.

Også andre stadar i USA, og dessutan i fleire europeiske land, er barn innlagt på sjukehus med same symptom.

I nokre tilfelle kan òg blodkar og vitale organ som hjartet og kransarteriane, bli betente.

25 av dei 50 første barna som vart sjuke i New York, testa positivt for koronaviruset, medan 22 fekk påvist antistoff mot viruset.

– Førebelse rapportar har som hypotese at dette syndromet kan vere knytt til covid-19, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus under ein pressekonferanse fredag.

Han bad samtidig forskarar og sjukehus verda over om å bidra til å «på betre vis forstå dette syndromet hos barn».

(©NPK)