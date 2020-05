Tyfon tvingar 142.000 til å evakuere på Filippinane

utenriks

Den tropiske stormen Vongfong trefte land med kraftige vindkast og fossregn torsdag kveld lokal tid. Fleire tital millionar har barrikadert seg i heimane sine på grunn av koronaviruset dei siste månadene, men for mange er det for risikabelt å bli verande heime no. Når uvêret når tyfon styrke, akkompagnert av ekstreme nedbørsmengder og flaum, er skrøpeleg konstruerte bustader for farlege og må risikoen må vegast opp mot smitterisikoen i eit overfylt tilfluktsrom.

Minst 141.700 har valt å forlate heimane sine så langt, opplyser katastrofestyresmaktene

– Vi må ha på oss masker og halde fysisk avstand heile tida, seier talsperson i politiet Carlito Abriz, men legg til at det er svært utfordrande å overhalde krava når alle er svært stressa.

– Vi gjer så godt vi kan.

Styresmaktene har sagt at dei berre vil fylle opp evakueringslokala til halv kapasitet og dele ut masker til dei som ikkje har med sjølve, og prøve å halde familiar samla.

Samtidig er det mange tilfluktsrom som no er i bruk som isolat for personar som er mistenkt smitta eller sjuke med koronavirus, noko som gjer situasjonen svært vanskeleg.

Heldigvis er ikkje regionen der uvêret har slått inn først, eitt av dei hardast ramma områda når det gjeld koronautbrotet. Filippinane har så langt registrert over 11.800 smittetilfelle og 790 covid-19-dødsfall.

Innbyggjarar er bedne om å førebu seg på flaum og jordras, og lokale kriseteam er gjort klare. I alt 20 provinsar er venta å bli ramma.

(©NPK)