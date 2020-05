Storbritannia: Svært liten framgang i samtalar med EU

utenriks

Forhandlingsleiaren til britane, David Frost, trekte spesielt fram den delen av avtalen som skal sørgje for open og rettferdig konkurranse. Her har EU lenge stått på at britane må følgje EUs reglar for å få fullt tilgjenge til den indre marknaden. Storbritannia har på si side understreka at dei som ein sjølvstendig stat har rett til å setje sine eigne reglar, ikkje føye seg etter ein union dei ikkje lenger er med i.

Fiskeri og tilgjenget til britisk farvatn er eit anna komplisert tema. I tillegg har britane fleire gonger sagt at dei meiner EU krev meir av dei enn av andre land unionen inngår handelsavtalar med.

Forhandlingane om ein handelsavtale og det framtidige forholdet etter brexit går føre seg trass i koronakrisa. Også dei tidlegare rundane har gitt lite konkret framgang.

