Nye studiar: Malariamedisin verkar ikkje mot koronaviruset

utenriks

181 koronapasientar innlagde med lungebetennelse, og som har trengt oksygentilførsel, har delteke i den franske studien. I den kinesiske studien deltok 150 pasientar.

Konklusjonen frå begge studiane er at medisinen ikkje gav positiv effekt.

Medisinen har vorte nemnd av USAs president Donald Trump som mogleg behandling av covid-19-pasientar. Tidlege laboratorieforsøk viste at hydroksyklorokin kunne ha positiv verknad.

Men i ettertid har fleire studiar, blant dei ein studie finansiert av amerikanske styresmakter, dempa håpet.

Førre månad åtvara EUs medisinske etat (EMA) om at det ikkje fanst nokon teikn på at hydroksyklorokin kunne hjelpe, og viste til at medisinen kan gi alvorlege og enkelte gonger dødelege hjarteproblem.

– Dette er akkurat som forventa. Det kjem omtalar av mange studiar no, men desse er som regel for små, manglar adekvate kontrollgrupper og blir ofte forstyrra av at pasientane står fast på andre medisinar som kan forsterke biverknadene av hydroksyklorokin. Det blir derfor vanskeleg å trekkje nokon klare konklusjonar frå desse studiane, sa professor Pål Aukrust, som leier styringsgruppa for den norske delen av ein internasjonal studie i regi av Verdshelseorganisasjonen (WHO), til NTB i slutten av april.

Han sa at ei eventuell avgjerd om å stanse studien, som omfattar 2.000 pasientar verda rundt, må komme frå WHO sentralt.

(©NPK)