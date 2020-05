Norske styrkar var på plass under sjukehusangrep i Kabul

utenriks

– Eg kan stadfeste at den norske styrken deltok i oppdraget ved barselavdelinga, opplyser kommandersersjant Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovudkvarter til NRK.

Ingen har teke på seg ansvaret for terrorangrepet, der 24 menneske vart drepne, blant dei sjukepleiarar, mødrer og babyar, men den ytterleggåande islamistgruppa IS blir mistenkt for å ha stått bak. Dei tre angriparane vart drepne.

Kva rolle dei norske spesialsoldatane spelte under aksjonen, ønskjer ikkje Eikeland å kommentere.

– Av omsyn til sikkerheita til styrkane våre og alliansens mediepolicy kan vi ikkje gi ytterlegare informasjon av operativ karakter, men stadfestar at vi deltok som normalt med mentorering, opplyser ho.

Noreg har rundt 60 spesialsoldatar i Kabul, der dei i fleire år har samarbeidd tett med det spesialstyrken til afghanske politiet Crisis Response Unit 222 og følgjer dei når dei er ute på oppdrag.

