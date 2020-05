Korona påvist i rohingya-flyktningleirar i Bangladesh

utenriks

Dermed er det første virustilfellet stadfesta i leiren, der det bur nesten éin million flyktningar, opplyste lokale helsestyresmakter fredag.

Ein lokal innbyggjar i området har òg fått påvist smitte, og dei to tilfella blir no følgde opp med tanke på smittesporing og andre tiltak.

Helseekspertar har lenge åtvara om at viruset kunne spreie seg til dei fullpakka leirane i Cox's Bazar i Bangladesh, der store delar av det muslimske rohingya-folket har budd sidan dei flykta frå militæroffensiven i Myanmar for snart tre år sidan.

Rohingyaene er fordelt over 34 leirar, der dei bur tett i tett i telt og bambushytter, medan kloakk nokre gonger flyt i smuga mellom skura.

Panikk

Nyheita om smitten som no er påviste, har utløyst panikk i flyktningleirane, opplyser Mahbubur Rahman, som er den øvste leiaren i helsestyresmaktene i Cox's Bazar-distriktet.

Rohingya-flyktningen som er stadfesta smitta, er ein 35 år gammal mann busett i Kutupalong, den største av leirane. Han flykta frå staden då han skulle hentast. Fire timar seinare fann politiet han.

– Vi er bekymra. Han kan ha spreidd sjukdommen i leirane, seier Abdur Rahim, ein talsmann for rohingyaflyktningane, til AFP.

Rahim seier at mannen blir anteken å ha vorte smitta på eit sjukehus i ein nærliggjande by etter å ha drege dit for å få legehjelp til den skadde broren.

Isolering

Eit kvartal med 5.000 bebuarar i ei av leirane er no sperra av. All kontakt med den smitta flyktningen og den lokale innbyggjaren som også har fått påvist smitten, skal sporast, og folk som har vore i kontakt med dei, skal fraktast bort og setjast i isolasjon, opplyste Rahman fredag.

Samtidig aukar no testkapasiteten frå mellom fem og ti per dag, til minst 100 i døgnet.

Helsestyresmaktene har sidan februar jobba for å få på plass auka testkapasitet, isolasjons- og behandlingsopplegg og opptrening av helsepersonell, opplyser Verdshelseorganisasjonens (WHO) talsmann Catalin Bercaru.

Tolv senter for pasientar med luftvegsinfeksjonar er under oppbygging lokalt, og opptil 1.900 sengepostar for intensivbehandling, fem karantenesenter og 20 bygningar for isolering er under planlegging, opplyser FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

Hjelpeorganisasjonar skal òg bidra med å leggje til rette for at helsepersonell kan besøkje bebuarar i leirane, og dessutan hjelpe til med levering av mat og brensel.

Fryktar mange døde

USAs ambassadør for religiøs fridom, Sam Brownback, har besøkt flyktningar i leirane. Han har uttalt at det ville vere uunngåeleg at viruset kunne dukke opp i dei fulle leirane og spreie seg raskt.

Eit marerittliknande scenario er i ferd med å bli verkelegheit, fryktar Daniel Sullivan i Refugees International. Redd barna er òg bekymra.

– Vi er djupt bekymra for covid-19s katastrofale følgjer for Bangladesh, i det det totale smittetalet i landet nærmar seg 20.000. No som viruset har komme inn i verdas største flyktningbusetjing i Cox's Bazar, står vi overfor eit svært realistisk scenario om at tusenvis av menneske kan døy av covid-19. Denne pandemien kan setje Bangladesh fleire tiår tilbake, seier Athena Rayburn, ein Redd Barna-tilsett i flyktningleirane.

Styresmaktene i Bangladesh stengde ned Cox's Bazar i byrjinga av april etter at fleire covid-19-tilfelle hadde vorte påvist i distriktet. Medrekna flyktningane bur det 3,4 millionar menneske i området.

