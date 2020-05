Historisk fall i klimautsleppa under koronakrisa

utenriks

Nye tal og analysar dei siste vekene har stadfesta det mange rekna med: Koronakrisa har ført til ein massiv nedgang i utslepp av forureining og CO2.

I EU og Storbritannia sokk CO2-utsleppa frå straumproduksjon med 39 prosent i april, ifølgje ein analyse frå tankesmia Ember, publisert på nettstaden Carbon Brief. Nedgangen er sett i forhold til same periode i fjor.

CO2-utsleppa i India gjekk ned med 30 prosent, anslår Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea). Nedgangen i Kina i februar blir rekna å ha vore på 25 prosent.

Kraftig fall i vegtrafikk

Bratte utsleppsfall var det høgst sannsynleg òg i mange andre land som vart «stengt» for å hindre smittespreiing.

Vegtrafikken fall kraftig, og nedgangen i flytrafikk har vore endå meir dramatisk. Stengde fabrikkar førte mange stadar til lågare straumforbruk og kraftig reduserte CO2-utslepp frå kol- og gasskraftverk.

Utsleppa vil etter kvart stige igjen når restriksjonane blir oppheva, og dette har allereie skjedd i Kina. Koronapandemien får likevel ein markant effekt på dei samla utsleppa i 2020.

CO2-utsleppet i verda vil i år falle nesten 8 prosent, trur Det internasjonale energibyrået (IEA).

Historisk nedgang

8 prosent høyrest kanskje ikkje veldig dramatisk ut. Men noko liknande er aldri tidlegare observert sidan den industrielle revolusjonen på 1700- og 1800-talet.

– Utsleppsnedgangen er den største i historia til mennesket, seier Tore Furevik, som leiar Bjerknessenteret for klimaforsking i Bergen.

I tillegg til anslaget frå IEA viser han til andre prognosar som også tyder på at utsleppsfallet i 2020 vil liggje mellom 5 og 10 prosent.

Tidlegare har det vore kortvarige utsleppsfall under den økonomiske depresjonen på 1930-talet, etter andre verdskrigen, under oljekrisa rundt 1980 og etter finanskrisa i 2008. Men effekten no ser ut til å bli kraftigare.

Likevel ikkje målbart

Men sjølv om utsleppa har falle markant over ein avgrensa periode, er dette så langt ikkje synleg i målingane av CO2 i atmosfæren.

I staden held CO2-nivået i atmosfæren fram med å stige. Og viss utsleppa i år fell 8 prosent, vil 92 prosent likevel gå rett til vêrs.

Sjølv om utsleppsfallet blir historisk stort, vil det truleg ikkje eingong vere merkbart i målingane av lufta.

– Effekten vil vere mindre enn dei naturlege variasjonane, seier Furevik til NTB.

Det som må til for å avgrense den globale oppvarminga, er å styre utsleppa permanent nedover. Ein føresetnad er truleg ei kraftig omlegging av energiproduksjonen i verda.

Furevik peikar på at fornybar energi har vorte mykje meir konkurransedyktig dei siste åra. Og medan forbrenninga av kol og olje går kraftig ned i 2020, ventar IEA framleis auke i bruk av fornybar energi.

(©NPK)