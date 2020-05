EU-parlamentet ber om 2.000 milliardar euro til gjenreising

utenriks

Pengar til gjenreising må ikkje brukast som eit argument for å redusere budsjettet for den kommande sjuårsperioden som startar neste år. Parlamentarikarane seier òg at kommisjonen ikkje må komme med villeiande tal eller nytte seg av tvilsame reknemåtar og «finansiell trolldom».

Kommisjonen skulle eigentleg komme med forslaget sitt til atterreisingsfond førre veke, men planen vart utsett. Førebels er målet å presentere det til veka.

– Borgarane må stå i sentrum for atterreisingsstrategien, seier parlamentet i resolusjonane som vart vedteke med 505 mot 119 stemmer fredag. 69 avstod frå å stemme.

Pengane må fordelast som lån og – først og fremst – tildelingar som direkte utbetalingar, investeringar og eigenkapital, heiter det i vedtaket.

(©NPK)