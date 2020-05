Dansk og tysk økonomi krympa rundt 2 prosent

utenriks

Det tyske fallet i bruttonasjonalprodukt er det største på eit kvartal sidan 2009. Tala frå statistikkbyrået i landet fredag gir eit første innblikk i verknaden av covid-19-utbrotet på økonomien.

Pandemien nådde Europa for alvor i mars, og i midten av månaden byrja Tyskland å stengje ned store delar av samfunnet. Sjølv om styresmaktene ikkje tvinga fabrikkar til å stengje, valde mange bedrifter – mellom anna i bilindustrien – å gjere dette.

Nyleg kom det tal som viste at industriproduksjonen fall med 9,2 prosent frå februar til mars, medan ordreinngangen fall med 15,6 prosent.

20. april byrja landet å losne gradvis på restriksjonane. Butikkar er opne, bilproduksjonen er i gang igjen og restaurantane byrjar så smått opne.

Ulike sektorar

Fredag melder også Danmarks Statistik om ein nedgang i BNP på 1,9 prosent. Også her er koronautbrotet og dei følgjande smitteverntiltaka hovudforklaringa.

I Danmark er persontransport, hotellnæringa, restaurantdrift og kultur blant dei verksemdene som er hardast ramma.

– På motsett side er det ingen tydelege teikn på nedgang i dei vareproduserande sektorane som landbruk, industri og byggjebransjen, skriv Danmarks Statistik.

Nedturen i dei to landa er betydeleg mindre enn i resten av EU. Eurostat kom fredag med eit sesongjustert estimat som viser eit samla BNP-fall på 3,3 prosent.

Global økonomisk nedtur

Samtidig er det venta at den økonomiske nedturen vil halde fram. Ei rekkje land vart direkte ramma først på slutten av førre kvartal, medan pandemien for alvor festa grepet i april.

På verdsbasis anslår Den asiatiske utviklingsbanke (ADB) at økonomien vil krympe med 9,7 prosent. Det er dobbelt så mykje som tidlegare estimat frå banken.

Basert på ei rekkje scenario anslår banken at effekten av pandemien vil koste svimlande 8,8 tusen milliardar dollar. Det svarer til rundt 90.000 milliardar kroner eller ni norske oljefond. Banken seier samtidig at statleg innsats kan bidra til å redusere tapa.

Ser ikkje bort frå finanskrise

ADB seier opptil 242 millionar jobbar kan gå tapt, meir enn sju gonger så mange som under finanskrisa for eit tiår sidan. Tapet av arbeidsinntekt kan bli over 1.800 milliardar dollar.

– Dette vil vere vanskeleg å dekkje inn igjen, seier banken, som ikkje ser bort frå ei ny finanskrise, dersom ein ikkje får kontroll på pandemien i tide til å hindre konkursar.

I separate tal for USA og Kina seier banken at dei kan miste høvesvis 10 og 11 prosent av sitt BNP.

