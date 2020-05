utenriks

Det viser Folkhälsomyndighetens statistikk fredag. Total er det registrert 29.207 smitta.

– Kurva ser lik ut framleis. Den berømte R-verdien ligg like under 1, seier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Svenske styresmakter understreka på pressekonferansen på fredag at kapasiteten for rehabiliteringstenestene òg må aukast, sidan mange pasientar treng pleie også etter at den kritiske fasen er over.

