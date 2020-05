WTO-sjefen går av eitt år før tida

utenriks

Den 62-årige brasilianaren stadfestar torsdag at han sluttar i august. Azevedo har vore WTO-generaldirektør sidan september 2013 og tok fatt på sin fjerde fireårsperiode i september 2017.

Ein av Azevedos fire visegeneraldirektørar vil truleg steppe inn som fungerande generaldirektør fram til september 2021, ifølgje Bloomberg. Det er Yonov Frederick Agah frå Nigeria, Karl Brauner frå Tyskland, Alan Wolff Frå USA og Yi Xiaozhun frå Kina.

Avgangen til Azevedo kjem på eit utfordrande tidspunkt for WTO.

I april varsla Azevedo at det kan bli den verste resesjonen i levetida vår dersom koronakrisa held fram, og sa at WTO anslår at nedgangen i den globale handelen vil vere ein stad mellom 13 og 32 prosent i 2020. Dei to tala er høvesvis det mest optimistiske anslaget og det mest pessimistiske anslaget.

