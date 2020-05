Verdsleiarar krev gratis koronavaksine for alle

utenriks

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og Pakistans statsminister Imran Khan er blant dei 140 som har signert det felles brevet, som er sendt i forkant av årsmøtet i Verdshelseorganisasjonen (WHO) neste veke.

– Vi ber om at helseministrar på årsmøtet stiller seg bak ein folkevaksine mot denne sjukdommen. Styresmakter og internasjonale partnarar må samle seg rundt ein global garanti som sikrar at når ein sikker og effektiv vaksine er utvikla, så blir den produsert raskt i stort omfang og blir gjort tilgjengeleg for alle folk, i alle land, gratis, heiter det i brevet.

– Det same gjeld alle behandlingar, diagnostisering og annan teknologi for covid-19, heiter det vidare.

Raseri i Frankrike

Brevet kjem etter raseri i Frankrike over at farmasigiganten Sanofi gjekk ut og sa at dei første utsendingane av ein covid-19-vaksine var reserverte for USA. Sjefen i det franske selskapet fortalde at USA hadde førsterett fordi styresmaktene i landet har bidrege til finansieringa av vaksinen. Torsdag trekte selskapet tilbake utsegnene og forsikra om at ein vaksine vil bli tilgjengeleg for alle land.

Noregs statsminister Erna Solberg har tidlegare sagt at norske styresmakter ikkje gjer nokon forsøk på å sikre seg førehandskontraktar eller kjøpe selskap som utviklar koronavaksinar, men heller satsar på internasjonalt samarbeid, mellom anna gjennom vaksinealliansen Cepi.

Norsk bidrag

– Det vi gjer no, er å prøve å byggje ein allianse, sånn at det blir ein distribusjon av dette. I staden for at det blir sånn at nokon skal beslagleggje den vaksinen som er. Derfor er det viktig å produsere vaksinen i fleire land sånn at ikkje eitt land sit med kontrollen, sa Solberg til NTB i byrjinga av månaden.

Totalt har Noreg forplikta seg til å bidra med 13 milliardar kroner til globalt vaksinearbeid.

EU-kommisjonen har òg stilt seg bak det internasjonale samarbeidet.

– Vaksinen mot covid-19 bør vere eit globalt felles gode og tilgangen må vere rimeleg og universell, sa talsmann Stefan de Keersmaecker på ein pressekonferanse torsdag.

