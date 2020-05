Solid nedgang på europeiske børsar

utenriks

Amerikanske styresmakter la torsdag fram tal som viser at nesten tre millionar har meldt seg arbeidsledige i landet den siste veka. Dette bidrog til at alle dei tre største amerikanske børsane opna med ein nedgang på over 1 prosent.

I Europa fekk dette innverknad på slutthandelen. FTSE-indeksen i London var torsdag ettermiddag ned 3,8 prosent. Frankfurt og Paris hadde begge eit fall på 3,2 prosent, medan Milano hadde ein nedgang på 3,3 prosent og Madrid falle med 3,0 prosent.

I Noreg fall hovudindeksen på Oslo Børs med 2,76 prosent torsdag.

