Nærare 4,5 millionar menneske i over 200 land har testa positivt for koronaviruset, og blant dei var det torsdag meldt om 300.229 dødsfall.

USA tronar øvst med over 1,4 millionar smitta, og toppar òg lista over koronarelaterte dødsfall med over 85.000.

Storbritannia og Italia har rapportert om drygt 30.000 dødsfall kvar, medan Spania og Frankrike har i underkant av 30.000.

